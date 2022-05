Am Abend kam es den Angaben zufolge im Leipziger Stadtteil Probstheida zu weiteren Ausschreitungen. Laut Polizei kam es vor dem Fantreff "Stellwerk" zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Chemie-Leipzig-Anhängern und einer unbekannten Anzahl an Lok-Fans. Dabei seien vier Personen verletzt worden. Später soll es an der Connewitzer Straße zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein. Man habe mindestens vier Tatverdächtige gestellt, teilte die Polizei mit.