Themenjahr "Buchstadt" 2025 Vor 200 Jahren: Buchhandels-Börsenverein wird in Leipzig gegründet

30. April 2025, 03:30 Uhr

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels begeht am 30. April sein 200. Jubiläum in Leipzig. Gefeiert wird mit einem Themenjahr, das zeigen soll, dass Leipzig nicht nur eine große Vergangenheit als Buchstadt hat, sondern die Literaturszene hier nach wie vor lebendig ist. Das ganze Jahr über sind 40 verschiedene Projekte und Veranstaltungen in Leipzig geplant, wie Ausstellungen, Lesungen, Diskussionen, Rundgänge und Angebote für Kinder.