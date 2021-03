So sollte das riesige Wagner-Denkmal am Elsterflutbecken aussehen. Es wäre - ganz im Sinne der Nazis - das größte der Welt geworden.

So sollte das riesige Wagner-Denkmal am Elsterflutbecken aussehen. Es wäre - ganz im Sinne der Nazis - das größte der Welt geworden. Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig plant im kommenden Jahr eine Ausstellung, die sich mit der Musikgeschichte der Stadt in der Nazi-Zeit auseinandersetzt. Museumsdirektor Anselm Hartinger sagte, dass es in dieser Zeit einen Kulturbruch in der Musikstadt gegeben habe.