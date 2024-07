Mehrere Autos sind in der Nacht zum Mittwoch in der Leipziger Region durch Brände beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde in Machern ein Fahrzeug angezündet. Vier weitere Wagen seien durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Es entstand demnach ein Sachschaden von 60.000 Euro.