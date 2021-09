Leipziger Polizei und Staatsanwaltschaft melden einen Ermittlungserfolg nach den vermehrten Fahrzeugbränden in diesem Jahr in der Stadt. Ein 36 Jahre alter Mann soll die Brandstiftungen im Stadtteil Gohlis im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli begangen haben, teilte die Polizeibehörde mit. Der dabei entstandene Gesamtschaden könne derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Da das Amtsgericht Leipzig keinen Haftbefehl erließ, sei der Beschuldigte derzeit auf freiem Fuß.

In Gohlis waren im Sommer mehrmals des Nachts Feuer an Lastwagen gelegt worden. In einige Fällen griffen die Flammen auch auf andere, in der Nähe geparkte Fahrzeuge über. Für die Aufklärung der Brände hatte die Kriminalpolizei Leipzig eine befristete Ermittlungsgruppe eingerichtet. Unterstützt wurden die Ermittler unter anderem vom Landeskriminalamt Sachsen, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei. Auch bedankt sich die Polizei für Hinweise aus der Bevölkerung.