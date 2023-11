Markkleeberg Feuerwehr holt Auto aus Cospudener See

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr von Markkleeberg am Dienstagabend gerufen worden. Ein Auto, vielleicht mit Fahrer, sei in den Cospudener See gerollt, so die erste Meldung und die Bitte um technische Hilfeleistung, wie die Feuerwehr kurz auf ihrer Facebookseite berichtet.