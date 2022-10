Auffällig dabei: Im Vergleich zu Dresden werden in Leipzig tendenziell günstigere Autos geklaut. So habe die Schadenssumme pro Diebstahl in Dresden durchschnittlich rund 21.500 Euro betragen, in Leipzig nur rund 13.000 Euro, geht aus dem Bericht hervor.



Zudem gebe es ein Gefälle zwischen der Stadt Leipzig und dem Umland, wo tendenziell teurere Autos geklaut würden, so Jarosch: "In Leipzig gab es 89 gestohlene Autos, die einen geringeren Wert hatten. Man kann sagen: die Autos in der Stadt sind 3.000 Euro günstiger, die da geklaut wurden. Wir wissen nicht genau, woran das liegt."