Bereits rund 40 Autofahrer aus Markkleeberg machen mit. Noch können sich Interessierte dem Autofasten anschließen.

Die Idee kommt aus Österreich. Seit vielen Jahren gibt es das Projekt aber auch in Deutschland.

Für die Teilnehmer gibt es etwas zu gewinnen. Ziel ist es aber auch, dass die Politik sich beteiligt.

Das olivgrüne Auto von Michael Kühn steht gut sichtbar in seiner Garage neben seinem Eigenheim in Markkleeberg. Für die nächsten Wochen wird es nicht bewegt werden. Der Grund ist nicht etwa ein Motorschaden, vielmehr hat sich der 66-jährige Rentner freiwillig dazu entschieden: "Das Auto steht eh fast immer, da fällt die Umstellung nicht schwer." Er und seine Frau seien überzeugte Fahrradfahrer.

Nachhaltiger im Alltag

"Markkleeberg bietet bereits viele Möglichkeiten, um klimafreundlich mobil zu sein. Das Autofasten ist eine Gelegenheit, diese Alternativen bewusst zu testen," erklärt Stephanie Scholz, Initiatorin für das Pilotprojekt. Momentan haben sich mehr als 40 Autofahrer in Markkleeberg bereit erklärt, an der Aktion teilzunehmen. Scholz hofft, dass sich jetzt noch mehr anschließen.

Die Initiative hinter dem Projekt in Markkleeberg ist der Verein Nachhaltiges Sachsen. Dabei ist die Idee nicht neu: In Österreich wird schon seit mehr als 20 Jahren das Autofasten zelebriert. Aber auch in Deutschland beteiligen sich Städte daran: Trier nimmt seit mehreren Jahren teil, und auch in Thüringen kennt man das Projekt seit 2011. Mit dem ersten Autofasten in Markkleeberg möchte die Initiative den Trend nun hier in der Region etablieren.

Politik soll mitmachen

Die Teilnehmer tragen in einem Fastenkalender ein, wie oft sie aufs Auto verzichtet haben. Am Ende wird dann das gesparte CO2 ausgerechnet. Als Ansporn werden am Fastenende drei Deutschlandtickets unter den Teilnehmern verlost. Die Einhaltung des Kalenders sei aber nicht dogmatisch, es gäbe eben Strecken, die man nicht mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV bewältigen kann.

