Nachdem in Leipzig 54 Geländewagen beschädigt worden sind, ermittelt der Staatsschutz wegen Sachbeschädigung und in einem Fall wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Nacht auf Montag hatten Unbekannte den Polizeiangaben zufolge in Leipzig-Nordwest im Waldstraßenviertel die Luft aus jeweils mindestens einem Reifen der SUV herausgelassen.