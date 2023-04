Weil er mehrere Autos beschädigt haben soll, ist ein junger Mann in Leipzig von der Polizei gestellt worden. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, in den Morgenstunden des 19. März an insgesamt 35 Fahrzeugen einen oder mehrere Reifen in den Stadtteilen Eutritzsch und Wiederitzsch zerstochen zu haben. Umfangreiche Recherchen und Bürgerbefragungen hatten nach Angaben der Polizei zu dem mutmaßlichen Täter geführt. Weitere an der Tat beteiligte Personen seien jedoch nicht auszuschließen, teilte die Polizei Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.

In Leipzig werden immer wieder die Reifen von Autos zerstochen. Jetzt vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg. Bildrechte: IMAGO / Olaf Wagner