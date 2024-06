Auf einem Parkplatz in Borna hat ein 76-jähriger Autofahrer eine Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Montagmorgen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers über ein Blumenbeet im Hinterhof. Der Pkw fuhr eine 71-jährigen Anwohnerin an. Anschließend durchbrach er einen Grundstückszaun und kam auf dem Nachbargrundstück zum Stehen.