Kurioser Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen im Südwesten von Leipzig: Feuerwehr und Polizei sollen zum Ostufer des Kulkwitzer Sees kommen. Am Hundestrand ist nach Angaben einer Polizeisprecherin ein lettisches Paar mit seinem Auto am Ufer des Gewässers steckengeblieben. "Der Fahrer wollte nach eigenen Angaben am Strand wenden und fuhr dabei mit seinen Hinterreifen bereits in den See. Dort kam er allein nicht mehr raus", teilte die Sprecherin mit.