Verkehrsberuhigung Leipzig unterstützt Tempo-30-Initiative und erntet Kritik

In Städten gilt immer noch die übliche Richtgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Das halten viele Bürger und Kommunalpolitiker für zu schnell. Weil der Bundesverkehrsminister wenig unternimmt, will eine Tempo-30-Initiative jetzt umso beschleunigen. Auch Leipzig beteiligt sich am Projekt. Doch die IHK kritisiert die Pläne.