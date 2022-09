Lastwagen-Fahrer können an der A9 bei Schkeuditz in Nordsachsen künftig einen neuen Parkplatz ansteuern. Er biete 151 Stellplätze, teilte das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag bei der Eröffnung mit. Der Parkplatz solle helfen, dass Auffahrten an der vielbefahrenen A9 nicht mehr zugeparkt werden und Lkw-Fahrer besser Stellplätze finden.

Der neue Parkplatz wurde auf einem 24-Stunden-Autohof gebaut. Das Bundesverkehrsministerium unterstützt solche Projekte mit einem Förderprogramm . Ziel sei es dabei, in einem Abstand von bis zu drei Kilometern zu Autobahn-Abfahrten zusätzliche Lkw-Parkplätze, zum Beispiel auf Autohöfen oder auf Betriebshöfen von Speditionen, zu errichten. Dafür werden laut Ministeriumsangaben bis zum Jahr 2024 in einem ersten Schritt 90 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt. Der Aus- und Neubau werde hierbei mit 80 Prozent und die Umgestaltung von Lkw-Parkplätzen mit 90 Prozent der Kosten gefördert.

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums wurden in den vergangenen zwölf Jahren mehr als 1,2 Milliarden Euro in neue Lkw-Stellplätze investiert. Zudem seien in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 100 Millionen Euro in den Bau von Rastanlagen an Autobahnen geflossen. Es fehlten jedoch immer noch 23.000 Lkw-Stellplätze an den Bundesautobahnen. In den Parkplatz in Schkeuditz seien 1,9 Millionen Euro Förderung investiert worden.