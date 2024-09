Die Autobahn 9 zwischen Leipzig-West und Großkugel in Richtung Berlin ist nicht mehr gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ist am Donnerstagmorgen der Hänger eines Lkw umgekippt, das geladene Holz hat sich auf der Fahrbahn verteilt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.