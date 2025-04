Auf der Autobahn 38 bei Leipzig gab es am Donnerstag mehrere Verkehrsunfälle. Dabei ist ein 50 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war zunächst am Kreuz Leipzig-Süd ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. Dieser habe Kerosin transportiert, von dem eine kleine Menge ausgetreten sei. Es sei ein Gefahrgutzug aus dem Landkreis Leipzig alarmiert worden. Die Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt.

Den Angaben zufolge entstand durch den Unfall ein Stau, auf den in Höhe Neue Harth ein Lkw auffuhr. Dabei kam ein Mann ums Leben. Zahlreiche andere Autos kollidierten ebenfalls miteinander. Es lief in Großeinsatz mit zwei Rettungshubschraubern. Die Räumung der Unfallstelle dauerte den Angaben zufolge noch bis in die Nacht.