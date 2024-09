Der Automobilbauer BMW hat in seinem Werk in Leipzig die Produktion von zwei auf drei Schichten umgestellt. Damit soll die Produktion laut Unternehmensangaben auf 1.300 Einheiten pro Tag steigen. Ein Grund für diese Erweiterung sei der Produktionsstart des Modells Mini Countryman gewesen, sagte der Werkssprecher Kai Lichte MDR SACHSEN. Das Modell wird seit Mitte November 2023 in Leipzig gefertigt. Es lief zunächst als Verbrenner vom Band, seit dem Frühjahr 2024 auch als Elektroauto.