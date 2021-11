Kriminalität 51 Autos in Leipzig beschädigt - Polizei sucht Zeugen

In Leipzig gab es in der Vergangenheit vermehrt Angriffe auf Fahrzeuge. Immer wieder brannten Pkw. Auch Baufahrzeuge wurden beschädigt. Jetzt gibt es neue Fälle mit zahlreichen Lackschäden an Autos nahe der Leipziger Innenstadt.