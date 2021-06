Trotz Anstrengungen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, haben in Deutschland Pkw-Bestand und -Dichte in vielen Städten zuletzt weiter zugenommen - so auch in Leipzig. Wie aus einer Auswertung von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts und des Statistischen Bundesamts hervorgeht, lag das Plus in der Messestadt bei 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2019 waren nach Angaben der Stadt in Leipzig 230.074 Pkw zugelassen. Wegen der kontinuierlich steigenden Zahl von Fahrzeugen plant Leipzig ein Modellprojekt. So soll in einem Stadtgebiet Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit erprobt werden.