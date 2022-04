Die Stadt Leipzig hat den Europäischen Laubfrosch (Hyla arborea) zur Auwald-Art des Jahres 2022 gekürt. Das gab Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal am Sonnabend in einer Videobotschaft bekannt. Die diesjährige Auwald-Art gehört zu den gefährdeten Arten, wie im vergangenen Jahr bereits die Esche. Laut Bundesnaturschutzgesetz und Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie gehört der Laubfrosch zur "streng zu schützenden" Art. Auf der Roten Liste steht er auf Stufe 3 als "gefährdet".

Der Europäische Laubfrosch ist grün und ein begnadeter Kletterer. Bäume gehören ebenso zu seinem Lebensraum, wie Tümpel, Wiesen und Hecken. Gut getarnt sitzt er gerne mal für ein Sonnenbad auf einem Blatt. "Seine grüne Färbung ist aber nicht alles, was diesen kleinen Vertreter der Aue ausmacht", so Umweltbürgermeister Rosenthal. "Der Laubfrosch ist in der Aue leider weniger vorhanden als wir uns das wünschen. Daher müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um ihn zu schützen." Für Überraschung sorgte in den vergangenen Jahren daher besonders der Fund einiger Individuen in den Baumkronen rings um den Leipziger Auwaldkran.