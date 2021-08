Statistik 1.000. Geburt in diesem Jahr im Klinikum St. Georg Leipzig

51 Zentimeter groß und 3.550 Gramm schwer: Nora ist das tausendste Neugeborene im Klinikum St. Georg in diesem Jahr. Das Team um die leitende Hebamme Jaqueline Hildesheim begrüßte die neue Erdenbürgerin bereits am vergangenen Sonnabend auf der Geburtenstation. Mutter und Kind geht es laut Klinikum gut. Sie konnten das Krankenhaus bereits nach drei Tagen wieder verlassen. Wie das Klinikum mitteilte, sei das Jahr 2021 das bislang geburtenstärkste in Leipzig seit fünf Jahren. Im vorigen Jahr sei die tausendste Geburt erst Ende August gezählt worden.

Mit Nora fand die 1.000. Geburt am Klinikum in diesem Jahr rund drei Wochen früher statt als im Vorjahr. Hebamme Jaqueline Hildesheim erklärt: "Die Corona-Pandemie hat viele Schwangere und Paare mit Kinderwunsch verunsichert. Wir hatten im letzten Jahr Sorge, dass die Geburtenzahlen zurückgehen. Umso erfreulicher ist es, dass unsere neuen Kreißsäle, die wir im Sommer 2020 eröffnet haben, nun doch rege genutzt werden." Die erfahrene Hebamme hatte bereits ihre Ausbildung am Klinikum gemacht und begleitet seit 18 Jahren Kinder auf dem Weg in die Welt.