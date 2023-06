In der Thomaskirche in Leipzig ist am Donnerstag das Bachfest eröffnet worden. Die diesjährige Ausgabe feiert den Amtsantritt von Johann Sebastian Bach (1685-1750) als Thomaskantor vor genau 300 Jahren in Leipzig. Das Fest steht unter dem Motto "Bach for Future". Bis zum 18. Juni sind rund 150 Veranstaltungen geplant, wie die Veranstalter mitteilten.

Der Thomanerchor brachte zum Start in das Jubiläumsjahr am Donnerstag unter anderem eine Kantate von Jörg Widmann zur Uraufführung. Der Chor erhält während des Eröffnungskonzertes am Nachmittag außerdem die Bach-Medaille der Stadt Leipzig.

Der weltberühmte Thomanerchor hat zur Eröffnung des Bachfests die Bach-Medaille bekommen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Kirchenmusik Bachs im Mittelpunkt