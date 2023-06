Das Bachfest in Leipzig ist mit der Aufführung der h-Moll-Messe in der Thomaskirche am Sonntagabend zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter wurden mehr als 70.000 Gäste gezählt - rund 6.000 mehr als vor einem Jahr. Besucher kamen aus 56 Ländern. Insgesamt standen an elf Tagen gut 160 Veranstaltungen auf dem Programm. Im nächsten Jahr ist das Bachfest vom 7. bis zum 16. Juni geplant. Es ist dann bereits die 25. Ausgabe des Festivals.