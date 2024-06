Mit Bachs H-Moll-Messe in der ausverkauften Thomaskirche ist am Sonntagabend das 25. Bachfest Leipzig zu Ende gegangen. Nach Angaben der Organisatoren wurden Bestwerte bei den verkauften Tickets erzielt. Die Auslastung der Hauptkonzerte lag demnach bei 90 Prozent, in den Bach-Kirchen sogar bei 95 Prozent. Die kostenlosen Veranstaltungen mitgezählt kamen insgesamt mehr als 76.000 Besucher.