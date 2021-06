Kultur Markt Musik meets Bachfest: Erste Open-Air-Konzerte nach Lockdown in Leipzig

Lange mussten die Menschen in Leipzig coronabedingt auf Livemusik unter freiem Himmel warten. Im August findet die Leipziger Markt Musik statt. In diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Bachfest. Neben dem gemeinsamen Musikgenuss soll das Open Air auch ein Aufbruchsignal an die Kulturszene senden.