Durch die Sperrung staut es sich in Richtung München bis Großkugel. Weil die B87 in Markranstädt wegen Bauarbeiten gesperrt ist, kommt es mittlerweile auch zu Stau auf den umliegenden Bundestraßen.

Bei dem Gefahrgut soll es sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen um Klebstoff handeln. Bildrechte: Tobias Junghannß

Die Autobahnverwaltung empfiehlt aus Richtung Berlin kommend am Schkeuditzer Kreuz auf die A14 in Fahrtrichtung Dresden zu fahren und dann über die A38 zum Kreuz Rippachtal. Dort sei der Wechsel auf die A9 in Richtung München möglich. Fahrende aus Richtung München sollen die B91 an der Anschlussstelle Weißenfels (Bedarfsumleitung U85) nutzen und dann über die A38 und die A14 zurück auf die A9 fahren.