Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow

Kurzporträt Der Störmthaler See

Hauptinhalt

Kategorie: Badesee

15. Mai 2024, 11:50 Uhr

Sommerzeit ist Badezeit. Doch wo sind die besten Orte zum Baden? In Sachsen fällt die Wahl schwer, denn es gibt viele schöne Seen und Freibäder. Einige von ihnen stellen wir im Kurzporträt vor. Welche besonderen Angebote gibt es für Kinder? Wie sieht es mit der Verpflegung vor Ort aus? Und was gibt es sonst noch zu erleben? Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken!