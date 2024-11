Die richtige Menge an Zucker, Butter und Rosinen und den typischen Geschmack des Christstollens hat ein Stollenprüfer in Leipzig getestet. Wie der Obermeister der Leipziger Bäckerinnung Jens Herzog mitteilte, war die Stollenprüfung eine Premiere. Dafür war Qualitätsstollenprüfer Daniel Wolf angereist und verkostete 29 Backwerke in den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft. Die Stollen hatten zwölf von 25 Innungsbäckern eingereicht, hieß es.