Einzelhandel 2G-Stempel soll einkaufen in Leipzig erleichtern

Die 2G-Regel im Einzelhandel verursacht immer wieder Diskussionen. In jedem Geschäft müssen Kundinnen und Kunden ihren Impf- oder Genesen-Status angeben. Eine Erleichterung soll hier ein Bändchen am Arm bringen, mit dem Kundinnen und Kunden ihren Status nachweisen können. Was der Freistaat in der vorigen Woche noch verboten hatte, soll laut neuer Corona-Schutzverordnung nun doch möglich sein. Die Stadt Leipzig setzt jedoch nicht auf Bändchen, sondern will einen Stempel einführen.