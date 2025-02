In jedem Jahr beschäftigen Bärlauchdiebe die Polizei rund um Leipzig. So sind wieder in der Nacht zum Mittwoch in der Messestadt und in Nordsachsen insgesamt sechs Männer gestellt worden, die knapp 100 Kilogramm Bärlauchknollen im Leipziger Auwald ausgegraben haben sollen. Das teilte die Polizei mit.

Der Bärlauchklau beschäftigt die Polizei vor allem in Leipzig schon seit Jahren. Immer wieder wurden Gruppen gestellt, die gezielt große Mengen aus dem Auwald geholt haben. Damit werden nach Einschätzung der Ermittler Geschäfte gemacht - vermutet wurden zum Beispiel Abnehmer in der Gastronomie. Laut Polizei haben die beschlagnahmten Knollen einen Wert von mehreren tausend Euro. Von der Polizei hieß es, die Knollen würden an die Eigentümer der Waldstücke in Borna zurückgegeben. Die Stadt Leipzig als Besitzerin des Auwaldes konnte am Dienstagnachmittag zunächst keine weiteren Angaben dazu machen, was mit den Knollen geschieht.



In der deutschen Küche werden üblicherweise im Frühjahr die frischen Blätter zum Würzen verwendet. Eher unbekannt ist die Verwendung der Knollen, die beispielsweise wie Knoblauchzehen eingelegt werden und dann unter anderem Wildgerichte verfeinern.