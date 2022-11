Was wird gebaut? Laut Deutscher Bahn werden Strecke und Stellwerke an ein elektronisches Sicherheitssystem angeschlossen. Es handelt sich dabei um das europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS (European Train Control System), mit dem sich Bahnen überwachen und fernsteuern lassen. Quelle: Deutsche Bahn

Wie die Deutsche Bahn weiter informierte, fahren die Züge der zweistündlichen ICE-Linie Hamburg-Berlin-Leipzig-München in Hamburg-Altona/Berlin 45 bis 60 Minuten früher. Aus München in Richtung Berlin/Hamburg kommend, werden sie nach Angaben der Bahn eine Verspätung von 45 bis 60 Minuten haben. Der Halt Lutherstadt Wittenberg entfalle in beide Richtungen.