Die Bundespolizei hat am Dienstag Schülerinnen und Schüler in Markranstädt über die Gefahren an Bahnübergängen aufgeklärt. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, dem ADAC und der Stadt Markranstädt wurde den jungen Menschen am Bahnübergang in der Schkeuditzer Straße sensibilisiert. Auch die Feuerwehr Markranstädt beteiligte sich an der Kampagne. Sie gab im geöffneten Feuerwehrmuseum einen Einblick in die Geschichte der Markranstädter Feuerwehr.