Seit über zehn Jahren geht es in Achmed Riahis Barber-Shop im Leipziger Waldstraßenviertel dem Mann an die Gesichtsbehaarung. Hier wird der Bart gepflegt, gestutzt oder rasiert. Werden Augenbrauen mit dem Faden gezupft oder mit Wachs Nasen- und Ohrenhaare entfernt.



Wie viele Barbershops es in Leipzig gibt, weiß keiner so genau. Subjektiv betrachtet hat man den Eindruck, dass es täglich mehr werden. Wie Pilze scheinen sie aus dem Boden zu schießen. Das hat auch Riahi bemerkt. Vor fünf Jahren war er noch Platzhirsch in seiner Straße, mittlerweile haben dort fünf weitere Barbershops aufgemacht.