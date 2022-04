Fernverkehr In der Zeit vom Sonnabend, 16.04. (17:30 Uhr), bis Ostersonntag, 17.04. (6 Uhr), halten keine Fernverkehrszüge in Leipzig. Ersatzweise halten die Züge in Halle (Saale).



Die Züge der Intercity-Express-Linie Wiesbaden – Dresden und die Intercity-Linien Köln – Dresden sowie Emden – Leipzig fahren mit einer Fahrzeitverlängerung von rund 50 Minuten durch eine Umleitung über Lutherstadt Wittenberg – Bitterfeld – Halle/Saale. Züge der ICE-Linie halten an allen drei Halten, Züge der IC-Linie 55 in Wittenberg. Einzelzüge enden bereits in Halle/Saale.



Am 16. und 17. April: Von Süden kommend erreichen die Züge der ICE-Linien Hamburg – Berlin – Halle/Leipzig – München alle Halte nördlich von Leipzig/Bitterfeld 60 Minuten später. In der Gegenrichtung fahren die Züge ab Hamburg Altona 60 Minuten früher los, um die Halte ab Bitterfeld/Leipzig wieder pünktlich zu erreichen.



Die Sprinter-Züge der ICE-Linie Hamburg – Berlin – Erfurt – München entfallen zwischen Berlin und München. Züge der ICE-Linie Berlin – Halle – Erfurt – Frankfurt entfallen auf ihren gesamten Laufwegen. Deutsche Bahn AG