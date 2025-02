Am seit knapp vier Jahren gesperrten Störmthaler Kanal im Leipziger Neuseenland sollen in den kommenden Wochen weitere Sicherungsmaßnahmen beginnen. Das teilte der Sprecher der Geschäftsführung des Bergbausanierers Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LBMV), Bernd Sablotny, mit. Die bislang ergriffenen Maßnahmen reichen demnach nicht aus, um Überschwemmungen in Markkleeberg und Leipzig abzuwenden. Auch eine Brücke über die A38 soll so geschützt werden.



Die Arbeiten werden einer in Kürze erwarteten Anordnung des Sächsischen Oberbergamtes folgen. Ziel sei es, weitere Erosionsprozesse einzudämmen und die Sicherheit des Kanals für die nächsten Jahre zu gewährleisten.