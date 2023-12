In und um Leipzig sammeln sich derzeit Landwirte zu einer Protestkundgebung. Wie Paul Kompe vom Verein "Land schafft Verbindung Sachsen" sagte, werden ab etwa 8 Uhr bis zu 500 Traktoren über den Leipziger Ring in die Innenstadt fahren. Landwirte sind aus ganz Sachsen zur Demo angereist. Sie protestieren gegen die Abschaffung der Steuerersparnis bei sogenanntem Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge, die von der Bundesregierung vorgesehen ist. Laut Veranstalter haben sich 1 Uhr nachts Traktoren in Görlitz und Löbau in Bewegung gesetzt und sind über die B6 bis nach Leipzig gefahren. Die Bauernvertreter rechnen damit, dass sachsenweit 1.000 Traktoren unterwegs sein werden.



Auch in Chemnitz wollen am Montag Landwirte mit Traktoren protestieren.