Der Bergbausanierer LMBV will am Mittwoch in einem Online-Bürgerforum über die Situation an der Schleuse zwischen dem Markkleeberger und dem Störmthaler See bei Leipzig informieren. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Landratsamt des Landkreises Leipzig über die bisherigen Bauarbeiten an der Schleuse und das weitere Vorgehen an den beiden Seen berichten. Bis zu 100 Bürger können direkt an der Online-Konferenz teilnehmen. Das Gespräch soll in einem weiteren Stream live übertragen werden.