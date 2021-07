Bauarbeiten Schulumbauten und fünf neue Sporthallen für Leipzig

Hauptinhalt

Kurz nachdem die Schülerinnen und Schüler in ihre Sommerferien starteten, sind in vielen Leipziger Schulen Bautrupps eingezogen. In den nächsten Wochen werden neue Sporthallen gebaut. Mehrere Schulen im Stadtgebiet werden saniert, erweitert und umgebaut. Schulbau habe für Leipzig oberste Priorität, hieß es am Montag bei einer Baustellenbegehung.