Die Dieskaustraße in Leipzig wird derzeit in mehreren Abschnitten erneuert. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Clemens Haug

Eine Umleitung für Autofahrende ist den Angaben zufolge ausgeschildert. So soll der Verkehr Zwischen Innenstadt und A38 großräumig über die S46 Rippachtalstraße umgeleitet werden. Außerdem gibt es Umleitungen über die Koburger Straße, die Wundtstraße, den Schleußiger Weg und die Altranstädter Straße. Auch der Bus- und Bahnverkehr ist von der Sperrung betroffen. So werde die Buslinie 65 geteilt und fahre zwischen Markranstädt und Großzschocher sowie zwischen Markkleeberg, S-Bahnhof und Cospudener See.