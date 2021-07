Bei einem Arbeitsunfall in Leipzig-Neulindenau ist ein Bauarbeiter am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 33 Jahre alte Mann eine Palette mit Kalksteinen beladen. Diese wurde dann von einem Kran in die Höhe gehoben und schaukelte dort gegen eine frisch gesetzte Mauer. Daraufhin lösten sich einige Steine aus der Mauer. Ein großer Stein fiel dem Bauarbeiter auf den Kopf. Er wurde dadurch trotz Helm lebensbedrohlich verletzt.