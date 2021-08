Ferienzeit ist Baustellenzeit. Und so ist es auch in diesem Jahr in Sachsen. Schon seit Wochen sind Autofahrer vor allem von den umfangreichen Arbeiten am Dreieck Nossen der A4 und A14 genervt. Bis Ende August müssen sie sich noch gedulden. Doch nicht nur auf Autobahnen wird derzeit gebaut, auch viele Bundes- und Kreisstraßen sind nach Angaben des ADAC Sachsen betroffen, darunter allein mehr als 20 Bundesstraßen. Gebaut wird beispielsweise auf der B6 in Kühren, auf der B87 in Eilenburg, auf der B93 in Borna und der B96 in Bautzen.

Die größten Autobahnbaustellen in den Ferien. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK