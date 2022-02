Investitionen Stadt und LVB planen umfangreiche Baumaßnahmen in Leipzig

Neuer Asphalt und barrierefreie Bushaltestellen

Auf der Brandenburger Straße und der Adenauerallee, der Permoserstraße, der Schönauer Landstraße sowie der Bernhard-Göring-Straße ist geplant, die verschlissenen Fahrbahndecken zu erneuern. Für mehr Sicherheit wird an der Kreuzung Hirschfelder-/Hersvelder Straße ein neuer Kreisverkehr errichtet. In einem aufwändigen Verfahren wird zudem ab Herbst ein Teil der Wiederitzscher Straße tiefergelegt, damit LkW hier künftig unter einer Brücke durchfahren können. Darüber hinaus werden über das Jahr insgesamt 24 Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut und es sollen Lärmschutzwände beispielsweise in der Angersiedlung in Knauthain entstehen.

Radwege werden erweitert

Neue Radverkehrsanlagen sind unter anderem auf der S78 Baalsdorfer Straße von Holzhausen bis Baalsdorf geplant sowie am Metawerk Stahmeln. Das Aktionsprogramm Radverkehr weist bis Ende des Jahres weitere kleinere Baumaßnahmen aus, etwa neue Radfahrstreifen in der Johannisallee und der Essener Straße.

Wir sind uns bewusst, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern mit den Baustellen über das Jahr einiges abverlangen. Aber diese Arbeiten schaffen die Grundlage dafür, dass sich die Verkehrsinfrastruktur, vor allem für den Umweltverbund, in den kommenden Jahren maßgeblich verbessert. Thomas Dienberg Baubürgermeister Stadt Leipzig

LVB investieren 111 Millionen Euro

Die Leipziger Verkehrsbetriebe planen Investitionen von rund 111 Millionen Euro in die Gleisinfrastruktur. Allein in das Leipziger Gleisnetz fließen rund 54 Millionen Euro, 35 Millionen in neue Fahrzeuge und rund 11 Millionen in Liegenschaften und Betriebshöfe.

Sperrung am Adler

Um das Gleisnetz weiter fit für den Einsatz breiterer Straßenbahnen zu machen, werden die Bauarbeiten am Adler fortgesetzt. Von Mai bis September wird im sogenannten Sperrschatten der Straßenbahnlinie 3 weiter am Gleisnetz gearbeitet. "Über die Sommermonate ist die Strecke für die Straßenbahn gesperrt. Wir richten umfangreichen Schienenersatzverkehr ein", so LVB-Technikchef Ronald Juhrs.

Mehr Elektrobusse