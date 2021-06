Beiersdorf selbst spricht von der weltweit größten Investition des Unternehmens an einem Standort. Ziel sei es, das Verteilzentrum CO₂-neutral zu betreiben. Deshalb soll ein erheblicher Anteil der Waren über die Schiene transportiert werden. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Duhlig (SPD) bezeichnete die Ankündigung als starkes Signal für Aufbruch und Zuversicht in Zeiten der Pandemie. Das für den Bau nötige Grundstück gehört dem Konzern jedoch noch nicht. Über den Verkauf muss der Leipziger Stadtrat erst noch abstimmen, was reine Formsache sein dürfte.

Beiersdorf hatte Anfang 2020 beschlossen, in Leipzig-Seehausen ein neues Florena-Werk zu errichten, das Ende 2022 in Betrieb gehen soll. Damit sei gleichzeitig klar, dass der bisherige Standort in Waldheim mit 280 Mitarbeitern in wenigen Jahren aufgegeben werde, hieß es seinerzeit. Waldheim ist die Heimat der traditionsreichen Kosmetik-Marke Florena, die seit 2002 vollständig zum Nivea-Konzern Beiersdorf gehört. Florena gehörte zu den beliebten Marken in der DDR, ist jedoch wesentlich älter und hat Vorläuferfirmen bis zurück ins 19. Jahrhundert.