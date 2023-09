Der Kosmetik-Konzern Beiersdorf hat am Freitag seine neue Produktionsstätte im Leipziger Stadtteil Seehausen offiziell eröffnet. Das Unternehmen investierte nach eigenen Angaben fast 300 Millionen Euro in den Standort.

Das neue Beiersdorf-Werk steht in Leipzig-Seehausen, nördlich der Autobahn 14. Bildrechte: dpa

Die erste von insgesamt fünf Produktionslinien war schon im Mai gestartet, die letzte soll im kommenden Jahr folgen. Dann werden im Norden Leipzigs rund 200 Mitarbeiter Deodorants, Haarsprays und Rasierschäume für den gesamten europäischen Markt herstellen. Ein Großteil der Beschäftigten stammt nach Aussage von Beiersdorf aus dem Werk im mittelsächsischen Waldheim, das im Gegenzug noch in diesem Jahr geschlossen wird.

In Waldheim hatte die in der DDR beliebte und weit verbreitete Marke "Florena" ihren Ursprung. Der Nivea-Konzern übernahm 2002 die Ostmarke und den Betrieb. Anfang 2020 wurde das Aus für den Traditionsstandort verkündet. Zur Begründung erklärte Beiersdorf, eine Umstellung des Werks in Waldheim auf die Produktion von Sprays wäre nicht möglich gewesen.