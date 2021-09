Die Ergebnisse wurden von zahlreiche Versammlungsteilnehmer bezweifelt. Sie erklärten, dass an der falschen Stelle gemessen worden sei. Um realistische Zahlen zu erhalten, müsste in Zörbigker oder Wachau die Messstelle eingerichtet werden, meinte einer der Teilnehmer. Kritisiert wurde auch, dass Maschinen oft vom zulässigen Anflug-Korridor abweichen würden.



Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze betonte in diesem Zusammenhang, dass die Flugrouten optimiert werden müssten. Zudem werde die Stadt die Ausbaupläne des Flughafens genau beobachtet, da man dadurch in Zukunft noch mehr Flugverkehr befürchte.