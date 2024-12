Der Bergbau-Technik-Park in Großpösna hat am Dienstag ein neues Großgerät bekommen. Die 105 Tonnen schwere Gleisrück-Maschine stammt aus dem ehemaligen Tagebau Schleenhain bei Borna. Wie der Leiter des Bergbautechnik-Parkes Thorsten Hinz MDR SACHSEN sagte, hatte die Rückmaschine einst die Aufgabe, Gleise zu verschieben, ohne dass die auseinandergebaut werden mussten. Hinz zufolge ist der Koloss das mit Abstand größte Gerät, das in den letzten zehn Jahren in die Ausstellung geholt wurde.