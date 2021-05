Im Großraum Leipzig sind am Wochenende junge Seeadler beringt worden. Nach Angaben von Vogelkundlern haben die Greifvögel in diesem Jahr besonders zeitig gebrütet, so dass mit jährlichen Aktion schon einige Wochen früher begonnen wurde. In einem Horst habe ein Jungvogel gesessen, der offenbar schon Ende März geschlüpft war.