Am Montag wäre der Maler Bernhard Heisig 100 Jahre alt geworden. Heisig war einer der bedeutendsten Künstler der DDR und Mitbegründer der Leipziger Schule. Doch er hat nicht nur in der Kunstszene seine Spuren hinterlassen, sondern auch in der großen Politik. 1986 porträtierte er den früheren Kanzler Helmut Schmidt.