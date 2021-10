Vorwurf der Steuerhinterziehung Ex-AfD-Chefin: Entscheidung im Berufungsprozess gegen Frauke Petry erwartet

Das Landgericht Leipzig will am Dienstag eine Entscheidung im Berufungsprozess gegen Frauke Petry fällen. Der früheren AfD-Chefin wird Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug vorgeworfen. In erster Instanz wurde sie freigesprochen.