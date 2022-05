Klimaprotest Universität Leipzig: Besetzung des Hörsaals beendet

Ölbohrungen in der Nordsee, neue Gas-Terminals: Die Pläne der Bundesregierung stoßen bei Umweltaktivisten auf Widerstand. Sie verlangen ein Ende des "fossilen Wahnsinns". In Leipzig hatten Studierende am Dienstag einen Hörsaal besetzt, um auch die Universität an ihre Verantwortung zu erinnern. Nach drei Tagen haben die Studierenden ihre Protest nun beendet.